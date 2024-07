Politiques agricoles des pays de l'OCDE 1998

L'année 1997 a été marquée par la consolidation de la réforme des politiques dans les pays de l'OCDE, la poursuite de la mise en oeuvre des ajustements des politiques induits par l'Accord d'Uruguay sur l'agriculture et la réflexion menée sur l'orientation future des objectifs et des choix en matière de politique agricole. Dans de nombreux pays, les décideurs ont eu à faire face aux préoccupations majeures que constituent désormais la sécurité alimentaire et les questions touchant les consommateurs. La réunion au niveau des ministres qui s'est tenue en mars 1998 a tracé les orientations futures de la réforme des politiques agricoles. Bien que le niveau de soutien à l'agriculture soit resté stable en 1997, les politiques visant une gamme d'objectifs de plus en plus large, il est nécessaire d'améliorer le ciblage des politiques, leur suivi et leur évaluation et de mieux coordonner agences publiques et institutions gouvernementales.

Ce rapport comporte deux parties. La partie « Suivi et évaluation » décrit et évalue l'évolution globale des politiques agricoles survenue en 1997 dans les pays de l'OCDE. Les tableaux de base détaillés, couvrant la période allant de 1986-88 à 1997, et l'information relative à l'évolution des politiques sont présentés dans la partie « Mesure du soutien et informations de base ».