PISA 2006 : Les compétences en sciences, un atout pour réussir présente, en deux volumes, les premiers résultats du cycle d’enquête PISA le plus récent, dont le domaine d’évaluation majeur était la culture scientifique mais qui s’est également penché sur la culture mathématique et la compréhension de l’écrit. Volume I : Analyse des résultats fournit la vue d’ensemble internationale sur l’apprentissage des sciences la plus complète à l’heure actuelle, explorant non seulement les performances des élèves, mais aussi leur attitude envers les sciences, leur conscience des débouchés pour l’avenir que peuvent leur apporter des compétences en sciences, ainsi que l’environnement proposé par les établissements pour l’enseignement des sciences. Il replace les performances des élèves, des établissements et des pays dans leur contexte social et identifie les politiques et pratiques d’éducation de premier plan qui sont gage de succès éducatif. En montrant le succès de certains pays dans la fourniture d’un enseignement de qualité autant que de résultats d’apprentissage équitables, PISA pose un défi ambitieux à tous les autres pays.