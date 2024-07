Perspectives de la science, de la technologie et de l'industrie 2000

Cette étude fait le point sur les principaux faits nouveaux intervenus dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation, dans l’ensemble de la zone de l’OCDE. Elle dégage les grandes tendances, donne une vue d’ensemble de l’évolution des politiques gouvernementales et met en relief la contribution de la science et de la technologie à la croissance récente. L’étude consacre notamment des chapitres au lien entre innovation et croissance, à l’importance de l’innovation dans le secteur des services, à l’interaction croissante entre la science et l’industrie, à l’incidence de l’aide publique à la R-D privée, ainsi qu’au rôle des réseaux dans le processus d’innovation. Elle comprend aussi une annexe dans laquelle sont présentés des indicateurs détaillés de la science, de la technologie et de l’innovation.