Perspectives de la science, de la technologie et de l'industrie 2001

Cette édition spéciale des Perspectives de la science, de la technologie et de l’industrie étudie de manière approfondie les modalités d’évolution de ces facteurs ainsi que leurs relations mutuelles. Elle examine les principales problématiques et recommande un certain nombre de mesures qui pourraient être prises par les pouvoirs publics. Plusieurs domaines font l'objet d’une réflexion poussée : les dispositions permettant d’accroître le retour sur investissement dans le secteur des TIC, les logiciels, la réforme des télécommunications, les rendements croissants de la R-D, les relations entre la science et l’industrie ainsi que les politiques destinées à faciliter l’entrée sur le marché de nouvelles entreprises et la disparition des entreprises non compétitives. L’un des messages clés de cet ouvrage est que, pour améliorer les performances, il importe que les pouvoirs publics prennent des mesures à la fois globales et cohérentes. Si, dans de nombreux domaines, ce sont les mesures internes qui doivent primer, il est impossible de supprimer certains obstacles à la communication, au progrès scientifique, à l’innovation et à l’entreprenariat par le biais d’interventions strictement nationales. Cet ouvrage met en exergue un certain nombre de problèmes exigeant des solutions à l’échelle internationale, qui ne pourront être mises en œuvre qu’en renforçant la coopération à ce niveau.