Mobiliser l’expertise de l’ensemble de l’administration portugaise pour faire face à la pandémie de COVID-19

Les parties prenantes se sont toutes largement approprié le plan d’action. En mettant à profit des dispositifs interministériels, comme la CIC, le Portugal a pu coordonner les différentes initiatives de réponse et s’appuyer efficacement sur les parties prenantes de l’administration et de la société portugaise.

L’aide apportée par le Portugal a permis de répondre à une grande diversité de besoins. Les demandes des pays partenaires portaient tant sur du matériel et des fournitures médicales que sur la mise à disposition d’équipes de médecins et de personnels de soins intensifs, ou sur la formation du personnel et des autorités sur le terrain. L’approche collaborative a permis au Portugal de tirer parti de toute l’étendue de l’expertise disponible afin de répondre à ces demandes. En décembre 2021, plus de 30 formations avaient été dispensées (24 en ligne et 6 en présentiel).

Les mesures de réponse étaient adaptées à la situation des pays partenaires. Ainsi, lorsque la pandémie a touché l’Angola, l’Institut national des urgences médicales (Instituto Nacional de Emergência Médica, INEM), qui coopère depuis longtemps avec le pays et ses institutions et en a une connaissance approfondie, a été à même d’apporter une réponse efficace et appropriée.