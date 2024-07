Le suivi à distance sensible au contexte : un guide pratique

Les projets ont intégré des pratiques de suivi à distance dans leurs plans de suivi, d’évaluation et d’apprentissage, tant au stade de la proposition qu’à celui de la mise en œuvre. Ces changements sont principalement dus à la large diffusion des lignes directrices et à l’orientation claire sur les dispositions de suivi à distance fournies par l’équipe de Cordaid chargée de la planification, du suivi, de l'évaluation, de la responsabilité et de l’apprentissage au stade de la soumission et de la proposition des projets de développement.

La base de données de Cordaid recense moins de lacunes en matière de notification depuis l’application des lignes directrices, et les délais de notification sont moins longs. Les données recueillies sont de qualité suffisante.

Les risques de suivi et d'évaluation dus aux restrictions liées au contexte ou au conflit font désormais partie de la matrice trimestrielle des risques et les bureaux nationaux sont plus conscients des risques de sous-déclaration et de données de qualité inférieure.