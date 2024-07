L'approche pangouvernementale des États-Unis pour relever les défis sanitaires mondiaux

L'approche pangouvernementale des États-Unis, qui mobilise 15 organismes, sauve des vies, protège les personnes les plus vulnérables aux maladies, promeut la stabilité au sein des communautés et des nations, et tire parti des ressources pour faire face aux défis sanitaires communs au niveau mondial. En 2014, les États-Unis ont contribué au lancement d’un Programme d’action pour la sécurité sanitaire mondiale, (le Global Health Security Agenda, ou GHSA), dont l’objectif est de renforcer la capacité mondiale à prévenir et détecter les menaces de maladies infectieuses, et le cas échéant y faire face. Les mesures prises par les États-Unis en réponse à l’épidémie de virus Ebola en Afrique de l’Ouest et à la pandémie de COVID-19 en cours tirent parti de la longue expérience acquise à l’échelle du gouvernement sur le paludisme, la tuberculose et le VIH/sida. Chaque organisme gouvernemental a des atouts qui lui sont propres et qui reposent sur des compétences distinctes, par exemple :

Les centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (US Centers for Disease Control and Prevention, ou CDC) contribuent aux mesures prises en réponse aux épidémies de maladies infectieuses ainsi qu’aux efforts entrepris pour les éliminer et les éradiquer, lesquels s'appuient sur l’expertise de ces centres en matière d’épidémiologie, de surveillance, de systèmes de laboratoire, d’interventions d’urgence et de développement de la main d'œuvre.

L’Agence des États-Unis pour le développement international (US Agency for International Development, USAID) travaille directement avec les communautés et les gouvernements partenaires pour renforcer sur le terrain les capacités de prévention, de détection et de réponse aux maladies et aux épidémies infectieuses grâce à une assistance technique, des formations, une aide à l’achat de certains produits et des partenariats avec le secteur privé, mais aussi pour fortifier les systèmes de santé.

Le Département d'État américain coordonne les programmes relatifs à la sécurité sanitaire mondiale dans une sélection de pays partenaires.

Le Plan d’aide d’urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida (President’s Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR), dirigé par le Département d'État et mis en œuvre par six autres départements et organismes publics américains, offre une assistance technique, des formations et une aide à l’achat de certains produits, notamment par l’intermédiaire de partenariats public-privé et d’investissements axés sur les données dans les domaines qui paient le plus lourd tribut au VIH/sida. Financé par les CDC, le projet d'évaluation de l’impact du VIH basé sur la population travaille avec les ministères de la Santé pour conduire des enquêtes sur l’épidémie de VIH.

Le Département de la défense soutient l’aide humanitaire et les efforts de secours aux sinistrés, et ses laboratoires assurent une surveillance essentielle des menaces biologiques et conduisent des recherches sur les maladies infectieuses dans le monde entier.

Par l’intermédiaire de l’Initiative en faveur de la santé et de la prospérité mondiales, la Société américaine de financement du développement international (US International Development Finance Corporation, ou DFC) fournit un financement aux services et aux infrastructures sanitaires mondiales, aux activités de fabrication et aux chaînes d'approvisionnement des produits de santé, et à la santé numérique.

Le Département américain de l’agriculture assure un leadership essentiel et offre des services de recherche, des informations et des programmes cruciaux sur la santé végétale et animale ainsi que sur la sécurité alimentaire, pour renforcer les capacités interdisciplinaires américaines quant à l’approche « Une seule santé », pour fournir une aide à la prévention des maladies aux pays étrangers.