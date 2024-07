Intégrer des projets pour un meilleur impact dans la zone protégée d'Aragvi

"Le développement durable de la zone du paysage protégé d'Aragvi", lancé en 2018, apporte des solutions sur mesure aux défis posés dans de multiples secteurs. Il répond ainsi aux besoins sociaux et économiques des communautés locales, tout en protégeant le patrimoine naturel et culturel.

Initialement, il avait trois objectifs clés : le tourisme communautaire et l'agriculture biologique, les services sociaux tels que les soins de santé et l'éducation, et la gouvernance inclusive et durable de la zone protégée.

Avec le cofinancement de l'Autriche, le programme mobilise désormais des stratégies et des instruments de financement de la coopération au développement tchèque et slovaque, d’un budget total de 3 millions d'USD pour :