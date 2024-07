Comprendre la nature multidimensionnelle de la pauvreté

Les clés de la réussite du déploiement du nouveau cadre sont les suivantes :

Un large accord sur le concept. Le développement participatif et les discussions interdisciplinaires ont permis au personnel de mieux comprendre le cadre et de se l'approprier. Un certain nombre de projets pilotes ont permis d’assurer la faisabilité et la pertinence de l’outil en pratique.

L’équipe nationale doit diriger l’analyse. Cela contribue à stimuler le débat au sein des équipes (et au-delà) afin de comprendre toutes les dimensions de la pauvreté et de permettre des compromis et une hiérarchisation conjointe des priorités. La souplesse dans la profondeur et la portée de l’analyse et dans le format des résultats attendus permet aux équipes de concentrer leurs ressources.

Un soutien de la direction supérieure. Lorsque les équipes nationales ont bénéficié du soutien sans réserve de la direction, il existe une nette différence dans la qualité et l’utilité des résultats du MDPA.

Le manque de données de qualité est un point de suivi et non un obstacle. L’analyse multidimensionnelle par pays de la pauvreté et les indices multidimensionnels de la pauvreté se complètent et se nourrissent mutuellement.

Le dialogue avec les partenaires clés a joué un rôle crucial dans l’élaboration du concept, du cadre et de la boîte à outils.