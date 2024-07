Appuyer les priorités de l’action publique au sein du Fonds vert pour le climat moyennant une approche coordonnée

Depuis sa création en 2012, le Danemark est un membre actif du conseil d’administration de 24 membres du FVC, où il partage un siège avec les Pays-Bas et le Luxembourg selon une formule de rotation convenue.

Le Danemark a mis en place une stratégie organisationnelle pour le FVC, comme il le fait pour d’autres organisations multilatérales à financement élevé. Cette stratégie a été élaborée conjointement par le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Climat, de l’Énergie et des Services publics. Cette stratégie est publiée sur le site internet du ministère des Affaires étrangères.

Les premiers objectifs de l’engagement du Danemark dans le cadre du FVC étaient notamment de permettre au Fonds de devenir opérationnel, puis de mettre davantage l’accent sur l’adaptation au changement climatique. Conformément aux stratégies précédentes, la stratégie organisationnelle actuelle pour 2021-2023 définit les priorités stratégiques suivantes : i) maximiser l’impact des investissements ; ii) accroître l’efficience du conseil d’administration ; iii) assurer l’appropriation par les pays et iv) renforcer les garanties et l’intégration de la problématique hommes-femmes.

Le Danemark est conjointement représenté au conseil d'administration par un membre du personnel du ministère des Affaires étrangères et un membre du ministère du Climat, de l’Énergie et des Services publics, assurant une coordination étroite entre les deux ministères. La contribution du Danemark au FVC provient de l'enveloppe pour l’action climatique, sur la base d’une initiative partagée entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Climat, de l’Énergie et des Services publics.

La stratégie organisationnelle engage également le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Climat, de l’Énergie et des Services publics à recueillir des contributions sur les propositions de financement et à suivre la mise en œuvre des priorités danoises avec le FVC auprès des ambassades danoises, des organismes techniques (par exemple le ministère de l’Environnement et l’Agence danoise de l’énergie), des organisations de la société civile danoises et des pays partenaires, des administrations locales et du secteur privé.