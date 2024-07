Améliorer la coopération grâce à une enquête régulière sur la satisfaction des parties prenantes

Pour apprendre et s’adapter, les partenaires de la coopération pour le développement doivent comprendre à la fois leurs points forts et les domaines dans lesquels ils peuvent s’améliorer. Les sources internes telles que la direction, le personnel et les systèmes de suivi apportent des éclairages importants, mais devraient être complétées par des sources externes pour s’assurer que les conclusions sont solides. Le dialogue sur les politiques à suivre, les évaluations indépendantes et les examens par les pairs sont autant d’outils précieux, mais ils ne sont pas nécessairement adaptés à un suivi plus régulier des points de vue extérieurs d’un partenaire en matière de coopération pour le développement. L’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) accorde donc une attention particulière à la recherche régulière de retours d’information de la part des partenaires, des parties prenantes et des utilisateurs finaux, ou, dans la terminologie de la KOICA, de ses « clients ».