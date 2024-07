Suite au développement rapide de l’éducation au lendemain de la Seconde guerre mondiale, le pourcentage d’adultes âgés de 25 à 34 ans au moins diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire a presque doublé dans les pays de l’OCDE, passant de 43 % en 1965 à 84 % en 2015. En 1965, aucun pays de l’OCDE n’avait plus de 80 % de ses 25-34 ans au moins diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, tandis qu’environ la moitié de ces pays avaient atteint ce seuil au tournant du siècle, et tous sauf six en 2015, indiquant le franchissement d’une première étape vers l’élévation du niveau de formation de la population. En 2015, dans les pays de l’OCDE, la moitié des 25-34 ans diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire étaient aussi diplômés de l’enseignement tertiaire, tandis qu’en 1965, ils n’étaient que 30 % dans ce cas.