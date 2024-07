New York : une école adaptée à la réalité physique de la ville - Aspects de l'architecture

La School for the Physical City a été installée dans un immeuble de bureaux dans le centre financier et commercial de Manhattan pour 500 élèves de la sixième à la terminale, qui se servent de l’infrastructure de la ville pour étudier les disciplines scolaires traditionnelles. Il s’agit de l’une des petites écoles thématiques inaugurées en 1993/94 par le Conseil des écoles de New York avec l’aide de quatre organisations à but non lucratif, au titre d’un programme intitulé « Visions nouvelles pour l’école » qui relève de l’administration fédérale.