Mettre les TIC à profit dans une économie numérique

Ce rapport réexamine la contribution des TIC aux performances économiques à la lumière de données nouvelles et plus récentes, de manière à évaluer à quel point les conclusions qui paraissaient valides fin 2000 le demeurent aujourd'hui. Il examine également la nécessité d'adapter au contexte économique actuel les recommandations d'action publique formulées dans les travaux antérieurs de l'OCDE, ainsi que les mesures que devraient prendre les pays de l'OCDE pour mettre les TIC à profit. Les conclusions et les répercussions sur l'action publique de ces nouvelles réflexions réaffirment et enrichissent celles de l'étude de l'OCDE sur la croissance.