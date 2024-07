Ménages en transition

Dans les pays membres de la Coopération économique de la mer Noire comme en Asie centrale, les ménages ont adopté des stratégies pour contrecarrer les effets négatifs de la transition sur leurs revenus. Ils s’appuient notamment sur l’entraide familiale et communautaire, sur l’émigration et sur toute une panoplie d’activités informelles. Certaines de ces stratégies ont perduré et font désormais partie intégrante du nouveau paysage économique.