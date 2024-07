Les transports maritimes à courte distance

Face à la congestion croissante des infrastructures de transport terrestre (routier et ferroviaire), la navigation maritime à courte distance mérite clairement d’être considérée comme une alternative intéressante. En fait, c’est une branche de l’activité de transport qui n’a jamais beaucoup retenu l'attention. En conséquence, son potentiel doit encore être évalué.

La quatre-vingt-neuvième Table ronde fournit certaines informations factuelles et des analyses sur ce sujet, permettant ainsi de se faire une idée plus claire de cette activité à l'heure actuelle et des principaux obstacles à son développement, tels que le coût des opérations portuaires et les problèmes juridiques.