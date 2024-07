Les possibilités de l’apprentissage en ligne pour les adultes : premiers enseignements de la crise du COVID-19

La crise du COVID‑19 a engendré une augmentation significative de l’apprentissage en ligne par les adultes. La plupart des formations qui avaient débuté en mode présentiel, dans une salle de classe, se sont poursuivies à distance. De plus, les travailleurs qui bénéficient du chômage partiel sont encouragés à mettre à profit leur temps libre en suivant de nouvelles formations. Ainsi, la crise constitue une occasion idéale pour évaluer tout ce que l’apprentissage en ligne peut apporter. Elle permet également de mettre à jour ses principales limites : la nécessité d’avoir au préalable des compétences numériques adaptées, un outil numérique et une connexion internet pour suivre une formation en ligne, la complexité de proposer un apprentissage pratique traditionnel en ligne, et les difficultés que rencontrent les enseignants habitués à la formation en classe. La présente synthèse examine comment l’apprentissage en ligne permet de proposer aux adultes de nouvelles occasions de se former et identifie certains problèmes majeurs mis en lumière par la crise. Résoudre ces difficultés pourrait contribuer à développer davantage l’apprentissage en ligne une fois la crise surmontée et à en rendre l’accès plus égalitaire.