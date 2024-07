Services de mobilité innovants en Finlande

Le développement du MaaS en Finlande a commencé au début des années 2010. Le modèle MaaS offre un substitut viable à la voiture particulière en permettant aux opérateurs publics et privés de collaborer à l’appui d’une mobilité sans discontinuité. En utilisant les technologies intelligentes, les opérateurs peuvent offrir un système de transport multimodal durable dont les transports en commun constituent le pilier principal, en combinaison avec d’autres services de mobilité tels que la micro-mobilité et les vélos et voitures en libre-service.

La Finlande a fait œuvre pionnière en matière de développement du MaaS grâce à une législation favorable et au soutien de l’État. La loi finlandaise sur les services de transport de 2018 impose à l’ensemble des opérateurs de mobilité (par ex. transports en commun, taxis, plateformes de vélos en libre-service) de rendre les principales informations sur leurs services et leurs interfaces de vente de billets accessibles à partir d’une interface de programmation d’application dans un format standard. En outre, le ministère des Transports et le fonds public finlandais pour l’innovation, Tekes, ont apporté leur soutien à l’établissement d’opérateurs MaaS. Il en a résulté la création de plusieurs entreprises MaaS, et deux d’entre elles (MaaS Global et Kyyti) figurent aujourd’hui parmi les leaders mondiaux du secteur. La Finlande a également appuyé plusieurs projets pilotes dans des zones urbaines et rurales.

MaaS Global a lancé son service MaaS dans la région métropolitaine d’Helsinki en novembre 2017. Son application Whim permet aux usagers de planifier leurs itinéraires et facilite le paiement des services de mobilité utilisés – transports en commun, vélos et trottinettes électriques en libre-service, services de taxi ou encore location de voiture. Les usagers peuvent payer au trajet ou souscrire un abonnement mensuel. Plus de 2 millions de trajets ont été effectués avec Whim au cours de la première année d’existence de l’application, principalement en transport en commun. Six pour cent de la population d’Helsinki, parmi lesquels une majorité de 18-40 ans, utilisaient l’application.

Le nombre d’utilisateurs MaaS dans la région métropolitaine d’Helsinki a augmenté depuis le lancement du service. Douze pour cent des utilisateurs ont indiqué que le MaaS les avait fait renoncer à la voiture, et une proportion similaire avait l’intention de rejoindre leurs rangs. Des simulations portant sur la région métropolitaine d’Helsinki et intégrant les services de mobilité partagée à la demande (par ex. taxis collectifs et microbus) dans le MaaS font apparaître une baisse significative des émissions de GES, due à l’abandon de la voiture particulière au profit des transports en commun et des services de véhicules partagés.