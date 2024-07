Israël : des plans pour une gestion durable de l’eau

Israël est très vulnérable aux effets du changement climatique. Depuis quelques années, les phénomènes météorologiques extrêmes sont plus fréquents et durent plus longtemps, notamment les années excessivement humides ou sèches. Dans un scénario d’émissions élevées, la hausse de la température moyenne annuelle pourrait atteindre 4.4 °C d’ici à la fin du siècle et les jours de chaleur constituer 60 % de l’année. Dans l’intervalle, le total des précipitations annuelles pourrait baisser de 25 % et varier grandement d'une année sur l’autre, en fonction des conditions de sécheresse (OMS et CCNUCC, 2022). Entre autres conséquences, cela ralentira la recharge des aquifères souterrains et nuira aux écosystèmes d’eau douce ; le niveau du lac Kinneret baissera et son degré de salinité augmentera ; de même que le sud d’Israël continuera de se désertifier. Le pays a à faire à une multiplicité de risques et à une grande incertitude climatique.

À ce jour, Israël est déjà confronté à un fort stress hydrique et le désert couvre plus de la moitié de sa superficie. Or, la grande majorité de ses citoyens est directement raccordée au réseau national d'alimentation en eau. Cet accès est toutefois menacé, compte tenu des prévisions de croissance démographique et de diminution de l’approvisionnement en eau des sources naturelles. Par exemple, des dizaines de milliers de Bédouins qui vivent dans des villages non reconnus du Néguev n’ont que partiellement accès à l’eau.

Malgré le recours généralisé aux technologies d'irrigation, environ la moitié de l’eau utilisée à des fins agricoles est de l’eau douce, ce qui contribue au niveau élevé de stress hydrique. Le pays doit progressivement diminuer la surexploitation des ressources en eau douce et mieux répartir l’eau entre les secteurs au profit de la nature, tout en veillant à une distribution équitable des rares ressources en eau douce du pays.