Les perspectives du transport interurbain de personnes

Le Symposium a réuni des spécialistes des transports de haut vol venant de partout dans le monde pour débattre des perspectives du transport interurbain de voyageurs. Un premier ensemble de rapports traite des déterminants de la demande de transport interurbain de voyageurs et du sens dans lequel elle pourrait évoluer dans le futur. Les autres rapports s’étendent sur les principales questions auxquelles l’évolution à long terme de la demande contraindra la politique des transports à trouver une réponse, c’est-à-dire quand investir dans la grande vitesse ferroviaire, quelles règles adopter pour assurer l’efficience de l’exploitation, comment répartir l’infrastructure entre ses différentes catégories d’utilisateurs (par exemple les voitures et les camions), quel rôle attribuer à l’information et comment…