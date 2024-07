Perspectives des transports 2010

Le présent rapport expose des données et une réflexion sur les évolutions récentes des marchés mondiaux des transports, et analyse les politiques qui semblent les plus prometteuses pour stabiliser les émissions de CO2 des véhicules légers. Au lendemain de la crise économique, la reprise encore incertaine n’est pas uniformément répartie sur l’ensemble de la planète. Cette conjoncture peut avoir des répercussions sur les structures des échanges et les flux de produits au niveau mondial, et donc sur les principaux flux de transport de marchandises. Il y a fort lieu de penser, d’après notre analyse, que la maîtrise des émissions futures de gaz à effet de serre dues aux transports passera par le recours aux technologies permettant de réduire…