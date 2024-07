Adaptation de la politique de sûreté de l'aviation aux risques

Le rapport se structure comme suit : il commence par quelques considérations générales sur la lutte contre le terrorisme pour situer la question dans son contexte, présente ensuite un exemple provocateur de calcul, par le biais d’une l’analyse des risques, du rapport coût/efficience de plusieurs mesures prises après le 11 septembre pour sécuriser le transport aérien, compare après cela, en se fondant sur les résultats de ce calcul, la substance, les coûts et les risques des politiques de sûreté de l’aviation menées après le 11 novembre par les États-Unis, le Canada et les États membres de l’Union européenne et détaille, enfin, quelques pistes à suivre pour mieux adapter la politique de sûreté de l’aviation aux risques.