La pratique de l'analyse coût-bénéfice dans les transports : Le cas de la France

La pratique de l’analyse coût bénéfice (ACB) est de longue tradition en France puisqu’elle remonte à Dupuit (1849) mais elle reste toujours un sujet d’actualité. Cette pratique en effet résulte de la rencontre de la théorie économique et des processus de décisions concernant les choix de projet. Or ces deux volets changent constamment : les avancées et progrès de la théorie permettent des perfectionnements constants des méthodes et outils techniques utilisés, et d’autre part des modifications dans les processus de décisions et dans les organisations institutionnelles transforment les besoins d’évaluations. Ces modifications permanentes connaissent dans certains pays des temps forts de mutation rapide, et c’est actuellement le cas de la…