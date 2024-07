Analyse de l'impact économique des actes de terrorisme

La sécurité nationale relève de la responsabilité fondamentale des États, mais elle est aussi de caractère intangible. Que peut apporter une analyse économique à cet égard? Dans ce domaine, l’analyse coûts-avantages a rarement été utilisée parce que les avantages sont ambigus et assimilables à des biens publics. Notre groupe, au Center for Risk and Economic Analysis of Terrorism (CREATE) de l’Université de Californie du Sud, s’est attaché à approfondir et appliquer l’analyse d’impact économique pour décrire les pertes prévisibles dans diverses hypothèses d’attentats terroristes. L’innovation, dans nos travaux, tient à la dimension territoriale que nous avons ajoutée à des modèles intersectoriels opérationnels. Dans un souci de plausibilité, les scénarios d’attentats terroristes doivent comporter des précisions géographiques.