Les péages sur les infrastructures routières interurbaines : Une évaluation économique

Le péage n’est pas à proprement parler une invention contemporaine. La technique du péage est très ancienne et ses fondements théoriques remontent loin dans le passé.

On peut cependant remarquer que les finalités du péage ont été diverses et variées au cours du temps. Droit de passage à l’origine, le péage a été utilisé ultérieurement pour le financement et les dépenses d’entretien des infrastructures, avant de devenir un élément d’internalisation des coûts externes et de gestion de la demande. A l’heure actuelle, deux motifs principaux sont avancés pour justifier l’instauration de péages : les traditionnels besoins de financement et la recherche d’une certaine efficacité dans l’usage des infrastructures. Cependant, comme le montre cette Table Ronde, les péages ne sont pas une panacée et leur introduction peut être politiquement délicate.

Cette Table Ronde offre un large panorama, tant de la perspective théorique du péage que des problèmes concrets posés par son application. Elle permet de faire le point, d’une manière scientifique, sur une question d’actualité brûlante à un moment où plusieurs pays envisagent d’instaurer des péages électroniques généralisés.