Les opportunités d'affaires en Afrique

Le développement récent des exportations horticoles africaines montre que le monde des affaires évolue sur le continent. La situation du secteur horticole au Sénégal et au Mali souligne cependant la nécessité, dans ces deux pays, d’assurer une meilleure coordination de leurs politiques, d’améliorer le climat des affaires et de se saisir des opportunités présentes sur les marchés. Approfondir le dialogue entre le secteur public et le secteur privé peut aider à relever ces défis.