Les migrants et l'emploi (Vol. 3)

Ce volume (le troisième de la série de l’OCDE Les migrants et l’emploi) évalue l’expérience de trois pays européens de l’OCDE (Autriche, Norvège et Suisse) s’agissant de l’intégration des immigrés et de leurs enfants sur le marché du travail. Le chapitre d’introduction met en évidence certaines conclusions essentielles des analyses des trois pays examinés. Il est suivi des trois examens-pays. Les trois chapitres consacrés aux pays commencent tous par un aperçu du cadre d’intégration avant de présenter une analyse approfondie de certains enjeux majeurs. Chacun des examens-pays se termine par un résumé et des recommandations.