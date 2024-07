Les bibliothèques universitaires aux États-Unis

En 2007, l’auteur a étudié un certain nombre de bibliothèques universitaires existant aux États-Unis, afin de mettre en évidence les bonnes pratiques suivies dans le domaine de la conception et du fonctionnement des centres de ressources documentaires et pédagogiques, ainsi que des services qu’ils offrent. L’un des premiers objectifs de cette étude était de déterminer la façon de créer, dans l’enseignement supérieur, un cadre qui favorise l’enrichissement des connaissances, encourage la collaboration et permette aux étudiants d’acquérir une autonomie dans la construction de leur savoir. Cet article explique les modalités de conception d’un centre de ressources documentaires et pédagogiques moderne, dont il décrit les différentes caractéristiques.