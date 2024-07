Le capital humain

Cette première publication de la série Les essentiels de l’OCDE examine l’importance grandissante du capital humain dans la vie économique et sociale – notre éducation, nos qualifications, nos compétences et notre savoir. Alors que l'économie des pays développés se tertiarise, le succès économique des individus et des économies nationales dépend de plus en plus de la qualité du capital humain. Enrichir ce capital devient donc une priorité majeure des pouvoirs publics, notamment pour les travailleurs peu qualifiés qui risquent d’être marginalisés davantage.

Mettre l’accent sur le développement de la petite enfance, améliorer la qualité et le choix de l’enseignement scolaire, viser l’excellence dans les établissements d’enseignement supérieur, et enfin faciliter l’accès à l’éducation et à la formation des adultes, sont quelques unes des pistes suivies. S’inspirant d’études et d’analyses de l’OCDE, cette publication dynamique explique en termes simples comment les pays de l’OCDE relèvent le défi et tentent d’augmenter leur capital humain.