Le cadre d'évaluation de PISA 2009

Cette publication présente le fondement théorique qui sous-tend l’élaboration de la dernière enquête PISA. Ce cadre retravaillé et étendu couvre non seulement l’évaluation des compétences en lecture et en compréhension de textes imprimés, mais aussi une composante innovante qui permet d’évaluer les compétences des élèves en lecture, navigation et compréhension de textes électroniques. Par ailleurs, cette publication fournit également la base d’évaluation des compétences en mathématiques et en sciences. Enfin, elle présente la théorie sur laquelle reposent les questionnaires utilisés pour rassembler des informations de la part des élèves, des établissements scolaires et des parents sur des sujets tels que le contexte familial et les approches des élèves vis-à-vis de l’apprentissage et des environnements scolaires.