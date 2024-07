La transformation des structures dans le secteur des transports de marchandises

Les marchés du transport de marchandises ont été, ces dernières années, le théâtre de transformations spectaculaires liées aux défis nés de la protection de l'environnement, de la privatisation des chemins de fer, de la transformation du rôle des transporteurs face aux enjeux de la logistique ou de la chute des prix, etc. Sous l'action de ces forces de changement, de nouvelles formes d'organisation du marché apparaissent, et elles pourraient connaître des bouleversements encore plus profonds si les prix des transports correspondaient véritablement aux coûts économiques et sociaux engendrés par cette activité. La Table Ronde 99 a analysé de façon approfondie l'impact qu'une telle dynamique peut avoir sur la structure et l'exploitation du marché des transports de marchandises, ainsi que ses effets sur les politiques gouvernementales.