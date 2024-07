Les flux migratoires ont profondément transformé la composition des classes. Les résultats du Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves (PISA) de l’OCDE révèlent qu’en 2015, au moins un élève de 15 ans sur quatre dans les pays de l’OCDE est né à l’étranger ou possède au moins un parent né à l’étranger. Entre 2003 et 2015, la proportion des élèves qui avaient émigré ou dont l’un des parents avait émigré à l’international a augmenté en moyenne de six points de pourcentage dans les pays de l’OCDE.

La résilience des élèves issus de l’immigration : Les facteurs qui déterminent le bien-être explore les difficultés rencontrées par les élèves issus de l’immigration et le soutien qu’ils reçoivent quand ils en ont besoin. Le rapport fournit une analyse détaillée des risques et des facteurs de protection qui peuvent ébranler ou promouvoir la résilience des enfants issus de l’immigration. Il explore le rôle que les systèmes éducatifs, les écoles et les enseignants peuvent jouer pour aider ces élèves à s’intégrer dans leurs communautés, combattre l’adversité et construire leur résilience scolaire, sociale, émotionnelle et en termes de motivation.