La malédiction des matières premières est loin d’être une fatalité, comme le démontrent la Norvège et le Chili. Leurs deux exemples offrent de précieuses leçons aux pays en développement en matière de gestion vertueuse des richesses minières et pétrolières. À l’instar de la Norvège, le Chili pourrait construire sur son expérience pour devenir un acteur incontournable d’assistance technologique, via notamment la création d’un Institut mondial du cuivre.