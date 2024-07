La gouvernance d'entreprise dans les pays en développement, en transition et les économies émergentes

• Des systèmes sains de gouvernance des entreprises sont d’une importance cruciale dans tous les pays, y compris les plus pauvres, pour pouvoir tirer parti de la mondialisation. • La « gouvernance d’entreprise » englobe les institutions qui régissent les relations entre ceux qui dirigent les entreprises et tous ceux qui y investissent des ressources. • La qualité de la gouvernance d’entreprise détermine fortement la capacité d’un pays à accroître durablement sa productivité réelle, ainsi que le succès de ses efforts de développement à long terme. • Les dirigeants des entreprises dans les pays en développement font un large usage de structures pyramidales du capital, de participations croisées et de catégories d’actions multiples pour tirer des rentes du contrôle des entreprises, exploiter les autres investisseurs et résister aux efforts d’amélioration de la gouvernance des entreprises. • Du fait des relations étroites qu’entretiennent les dirigeants des entreprises avec ceux qui exercent le pouvoir politique, une saine gouvernance d’entreprise requiert une saine gouvernance politique et inversement.