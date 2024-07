L'OCDE en chiffres 2001

Cette édition de L’OCDE en chiffres contient tout un éventail de données essentielles sur la croissance économique, l’emploi, l’éducation et les transports dans les pays de l’OCDE. On y trouvera des tableaux qui fournissent des données comparables sur l’environnement, la science et les investissements institutionnels. Cette édition offre également un tour d’horizon des grandes questions actuelles : les graphiques proposés permettent d’appréhender des sujets tels que le développement durable, la technologie, le marché du travail, la fiscalité ou l’aide au développement.

L’OCDE en chiffres est un recueil de données original, de petit format, qui constitue une source unique de statistiques. A l’instar des autres données de l’OCDE, celles qui figurent dans cette brochure ont été compilées et vérifiées par nos experts. Il s’agit donc de données fiables que tous les décideurs peuvent utiliser, qu’ils évoluent au sein d’administrations publiques, d’entreprises, d’organismes de recherche ou dans la société civile. Grâce à l’édition en ligne de L’OCDE en chiffres, le public a désormais également accès à l’une des bases de données les plus riches et les plus crédibles qui existent dans les domaines économique, financier, social et environnemental.