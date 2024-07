L'OCDE en chiffres 2007

L’OCDE en chiffres est un livre original et pratique, mais aussi une source indispensable d’informations statistiques. Comme toutes les statistiques de l’OCDE, les chiffres ont été traités et vérifiés par nos experts. Il s’agit donc de données fiables auxquelles tous les décideurs font confiance, qu’il s'agisse d'experts politiques, d'hommes d'affaires ou de chercheurs. l’OCDE en chiffres est plus que jamais la porte d'accès à l'une des bases de données les plus riches et les plus crédibles dans les domaines économique, financier, social et environnemental.



L’édition 2007 de L’OCDE en chiffres contient des tableaux de comparaison par pays sur tous les thèmes traités par l'Organisation, de la croissance économique au développement durable, de la fiscalité aux migrations internationales. Ces tableaux sont complétés par une sélection des graphiques sur les sujets les plus significatifs de l'année.