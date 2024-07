L'OCDE en chiffres 2004

L’OCDE en chiffres est un recueil de données en format « Livre de poche ». Il contient des données essentielles sur les pays de l’OCDE, qui vont de la croissance économique et de l’emploi jusqu’aux échanges et aux migrations. On y trouvera des tableaux de comparaison sur l’environnement, la science et les finances publiques. Pour élargir la perspective, L’OCDE en chiffres inclut un sélection de graphiques éloquents permettant de mieux appréhender des sujets, tels que le PIB, les dépenses d’éducation, le commerce des services, les systèmes de santé, l’aide au développement ou l’énergie renouvelable.



L’édition 2004 de L’OCDE en chiffres est notre première publication électronique mettant en œuvre des liens StatLink. Ces liens permettent de télécharger des fichiers en format MS Excel contenant les données présentées dans les différents tableaux et graphiques.