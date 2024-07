L'OCDE en chiffres 2009

L’OCDE en chiffres, est une publication originale en format de poche, simple d’utilisation et pratique. Comme toujours, cette édition contient des données clés sur l’économie mondiale, la société et l’environnement. On y trouve des tableaux comparatifs par pays portant sur tous les thèmes traités par l’Organisation., du produit intérieur brut à la croissance économique, en passant par l’emploi, la recherche, les banques et les finances publiques.



L’OCDE en chiffres est une source indispensable d’informations statistiques. Comme toutes les statistiques de l’OCDE, les chiffres ont été traités et vérifiés par nos experts. Il s’agit donc de données fiables auxquelles tous les décideurs font confiance, qu’il s’agisse d’experts politiques et du monde des affaires, ou de chercheurs. L’OCDE en chiffres est plus que jamais la porte d’accès à l’une des bases de données les plus riches et les plus fiables dans le domaine économique, financier, social et environnemental.