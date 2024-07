L'OCDE en chiffres 2005

L’OCDE en chiffres contient les chiffres-clés des pays de l’OCDE dans un format poche. Il contient les principales statistiques relatives aux pays de l'OCDE, qui couvrent aussi bien la croissance économique et l’emploi que les échanges et les migrations. Des tableaux de données comparables existent aussi dans les domaines de l’environnement, de la science et des finances publiques. Pour ouvrir d’autres pistes d’analyse, L’OCDE en chiffres comprend une sélection de graphiques qui permet d’appréhender en un coup d’œil les évolutions du PIB, des dépenses d’éducation, des échanges de services, du financement de la santé, de l’aide au développement et des énergies renouvelables. L’OCDE en chiffres est une publication StatLinks, c'est-à-dire qu’elle contient des liens vers les données Excel™ qui sous-tendent chaque graphique ou figure.