L'internationalisation des études de doctorat et de master

Dans les pays de l’OCDE, un étudiant sur dix en master (ou niveau équivalent) est en mobilité internationale, une proportion qui s’élève à un étudiant sur quatre en doctorat. Dans les pays de l’OCDE, près de 60 % des doctorants en mobilité internationale suivent une formation dans les domaines des sciences, de l’ingénierie ou de l’agriculture. Les États-Unis accueillent 38 % des doctorants en mobilité internationale dans les pays de l’OCDE. Ce sont le Luxembourg et la Suisse qui accueillent les pourcentages les plus élevés de doctorants en mobilité internationale : ils représentent plus de la moitié de leurs effectifs totaux à ce niveau d’enseignement. Les étudiants en mobilité internationale suivant une formation de master ou de doctorat choisissent en general d’étudier dans des pays consentant d’importants investissements au titre des activités de recherche et développement dans les établissements d’enseignement tertiaire. Parmi les effectifs totaux d’étudiants en mobilité internationale suivant une formation de master ou de doctorat dans les pays de l’OCDE, la majorité (53 %) vient d’Asie, la part de la Chine s’élevant à elle seule à 23 %.