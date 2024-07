L'innovation verte dans les services touristiques

La publication de l’OCDE Vers une croissance verte précise que la croissance verte consiste à favoriser la croissance économique et le développement tout en veillant à ce que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et les services environnementaux sur lesquels repose notre bien-être. À cette fin, il convient de stimuler l’investissement et l’innovation qui étaieront une croissance durable et créeront de nouvelles opportunités économiques...