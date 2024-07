Vers de meilleures pratiques pour l'aide humanitaire

Cette brochure a pour objet de dégager des examens par les pairs réalisés par le CAD douze leçons fondamentales pour l’aide humanitaire, de présenter des exemples de bonnes pratiques des donneurs mises en lumière grâce à ces examens et de décrire les défis que les donneurs auront encore à relever pour améliorer leurs pratiques dans le domaine de l’action humanitaire. Ces leçons sont regroupées en plusieurs chapitres : le cadre stratégique ; l’acheminement de financements efficaces ; une organisation adaptée à l’objectif visé ; et l’apprentissage et la redevabilité.