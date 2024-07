L'accès à l'enseignement préprimaire permet-il d'améliorer les résultats scolaires ?

C’est une évidence : l’enseignement préprimaire est bénéfique pour les élèves. Les résultats de l’enquête PISA 2009 montrent que, dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE, les élèves de 15 ans ayant suivi un enseignement préprimaire obtiennent de meilleurs résultats que les autres. Ainsi, l’écart de score entre les élèves ayant suivi un enseignement préprimaire pendant plus d’un an et ceux n’ayant pas du tout suivi ce type d’enseignement s’élève à 54 points sur l’échelle PISA de compréhension de l’écrit – soit plus d’une année d’études (qui équivaut à 39 points). Si la plupart des élèves ayant suivi un enseignement préprimaire sont issus de milieux favorisés, l’écart de performance persiste même lorsque l’on compare des élèves issus de milieux similaires. Après contrôle du milieu socio-économique, les élèves ayant suivi un enseignement préprimaire obtiennent un score supérieur de 33 points, en moyenne, à celui des élèves n’ayant pas suivi ce type d’enseignement...