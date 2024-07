Formules de gestion de la haute fonction publique axées sur les performances

Quels liens peuvent exister entre les systèmes d’évaluation axés sur les performances individuelles et les méthodes de gestion des performances à des niveaux plus élevés, par exemple à l’échelle d’organismes ou de programmes? Le but consiste à livrer des indications et des enseignements concrets sur les systèmes de mesure des performances des hauts fonctionnaires, à partir des expériences de différents pays et de praticiens, et sur la place à attribuer à ces cadres dirigeants au sein de ce qui pourrait constituer un système intégré de gestion de la performance. Le rapport s’adresse à la fois aux pays qui s’emploient actuellement à adopter ces méthodes, et à ceux qui désirent améliorer les systèmes en vigueur.