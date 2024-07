Financer les objectifs du millénaire pour le développement

• Après Monterrey, en dépit des initiatives des bailleurs de fonds, les Objectifs du Millénaire pour le développement manquent de financements. • Les critères de sélection de nouvelles ressources sont : leur rendement potentiel, leur complémentarité et la rapidité de leur mobilisation, ainsi que la faisabilité politique de cette mobilisation. • Au vu de ces conditions, il est peu probable qu’une taxation au niveau mondial puisse être mise en place à temps. • La Facilité de financement international, des garanties publiques et l’émission de titres obligataires au niveau mondial pourraient être utilisées conjointement et sont davantage susceptibles de procurer les fonds nécessaires à la réalisation des Objectifs du Millénaire. • Augmenter l’APD est le moyen le plus simple et le plus sûr d’éviter que les Objectifs manquent de ressources.