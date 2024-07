Examens territoriaux de l'OCDE : Teruel, Espagne 2001

L’examen territorial de la région de Teruel fait partie d’un vaste programme d’examens territoriaux réalisés à l’échelle nationale et régionale par le Comité des politiques de développement territorial de l’OCDE. Cette série d'examens à pour objectif général de donner aux pouvoirs publics des conseils pratiques sur les mesures à prendre. En venant compléter l’analyse statistique et l’analyse comparative des méthodes et des instruments disponibles, ces examens régionaux jouent un rôle fondamental. L’étude de certains types de pays et de régions (zones urbaines, intermédiaires, rurales) offre des exemples concrets de défis à relever et de réponses possibles. La province de Teruel est une région rurale reculée du nord-est de l’Espagne, partie du pays qui est elle-même d’un grand dynamisme. Elle constitue un exemple typique, voire extrême, de région reculée à faible densité de population, dont la base économique pose de graves problèmes et qui ne peut guère compter que sur ses propres atouts pour son développement économique. Cet ouvrage montre surtout que les importantes ressources naturelles et culturelles de la région peuvent contribuer de manière essentielle à une stratégie de développement intégré résolument tournée vers l’avenir.