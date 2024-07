Examens territoriaux de l'OCDE : Luxembourg 2007

Le Grand-Duché de Luxembourg a engagé avec succès une profonde mutation de son économie en l’espace de quelques décennies, passant d’un tissu productif basé essentiellement sur la sidérurgie à une économie basée sur le secteur financier. Cette reconversion, plaçant le Grand-Duché en tête des pays de l’OCDE pour le revenu par habitant, a fait largement appel à une main-d’œuvre étrangère dans différents secteurs et tout particulièrement celui de la finance. 39,5% des habitants sont étrangers (taux le plus élevé parmi les pays membres) et plus de 130 000 étrangers franchissent quotidiennement la frontière pour travailler au Luxembourg. Ces flux augmentent régulièrement et cela pose de sérieux problèmes en termes d’infrastructures de transport, d’environnement et de logement, d’autant que le prix élevé des terrains, surtout dans la région capitale, induit également un développement du navettage des résidents. Comment mieux maîtriser ces flux pour assurer un développement durable de l’économie? Comment opérer ces mutations stratégiques en coopération avec les pays voisins dans le cadre de la « Grande-Région » en conjuguant l’intérêt national du Grand Duché avec les aspirations des régions voisines de trois autres pays ? Les stratégies ambitieuses mises en place par le Luxembourg, notamment par un développement significatif des transports en commun et de logements neufs, peuvent-elles répondre aux attentes sans un concours plus actif de ses partenaires ? Enfin, la réforme régionale peut-elle, par ses liens directs avec l’aménagement du territoire, contribuer à mieux équilibrer la répartition des activités ?

L’Examen territorial du Luxembourg s’inscrit dans le cadre d’un programme plus large d’examens territoriaux nationaux entrepris par le Comité des politiques de développement territorial de l’OCDE. L’objectif général de cette série est de formuler des recommandations d’action pratiques aux gouvernements nationaux. Les examens territoriaux nationaux les plus récents ont porté sur le Canada, la Corée, la Finlande, la France, la Hongrie, l’Italie, le Japon, le Mexique, la Norvège, la République tchèque et la Suisse.