Examens territoriaux de l'OCDE : Japon 2005

Au cours des dernières années, le Japon a été confronté à d’importants défis socio-économiques. Croissance faible, population vieillissante, dépopulation, nouvelles relations commerciales avec la région d’Asie Orientale : autant d'éléments qui militent en faveur d’une transformation du système économique et institutionnel établi durant la période d’expansion économique et démographique.

La réforme de la politique du développement régional a contribué de manière importante au processus en cours. Ce rapport examine les réformes dans des domaines tels que la planification territoriale, la politique économique régionale, la politique urbaine, le développement rural et la décentralisation administrative et fiscale. Il souligne les défis auxquels le gouvernement japonais doit faire face tandis qu’il associe de nouvelles approches à l’élaboration des décisions au niveau central avec des mécanismes qui donnent plus de voix aux acteurs régionaux et locaux.

L’examen territorial du Japon s’inscrit dans un programme plus vaste d’examens territoriaux nationaux menés par le Comité des politiques de développement territorial de l’OCDE. L’objectif général des examens territoriaux est de fournir des recommandations pratiques aux gouvernements.