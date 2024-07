Examens territoriaux de l'OCDE: Suisse, 2011

Les régions suisses obtiennent d’excellentes performances économiques à bien des égards. Elles affichent des PIB par habitant élevés et de faibles taux de chômage, et certaines enregistrent des taux de croissance remarquables. En outre, elles ne sont pas en proie aux difficultés qui touchent de nombreuses régions similaires dans les pays de l’OCDE, comme la dépopulation, le vieillissement et l’accès limité aux services. Les politiques de développement régional restent confrontées à un défi de taille, celui de la croissance de la productivité du travail à l’échelle des régions, qui requiert une action plus poussée des pouvoirs publics.

Afin d’améliorer les performances économiques régionales, la Nouvelle politique régionale (NPR) a été introduite en 2008 à la suite de l’Examen territorial de l’OCDE consacré à la Suisse en 2002. Cette politique dénote un changement d’orientation manifeste, s’éloignant d’un modèle axé sur le transfert financier et l’aide aux infrastructures pour aller vers un soutien à l’économie régionale dans une optique de création de valeur ajoutée. Le présent Examen contient des recommandations visant à optimiser l’impact de cette Nouvelle politique régionale en élargissant sa couverture territoriale et en renforçant la coopération entre les cantons ainsi que la coordination de la NPR avec les politiques sectorielles. Cette revue met tout particulièrement l’accent sur les politiques d’innovation au niveau des régions. Elle avance l’argument qu’une répartition des rôles doit être mise en place selon laquelle la Confédération finance la recherche et le transfert de technologies sur l’ensemble du territoire, tandis que les cantons soutiennent l’innovation à l’échelle des régions fonctionnelles.

L’Examen territorial de la Suisse 2011 s’inscrit dans un programme plus vaste d’Examens territoriaux nationaux menés par le Comité des politiques de développement territorial de l’OCDE. L’objectif général des Examens territoriaux est de fournir des recommandations pratiques aux gouvernements nationaux. Les Examens territoriaux menés précédemment portent sur le Canada, le Chili, la Corée, la Finlande, la France, la Hongrie, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Suède et la Suisse.

À lire également

Examens territoriaux de l’OCDE : Suisse (2002)