Villes et compétitivité

La mondialisation de l’économie et l’intensification de la concurrence intervilles qui s’ensuivit ont profondément changé la gouvernance des régions urbaines. Ceci est particulièrement clair dans le domaine de l’aménagement du territoire. Ce changement est souvent décrit comme l’évolution d’un mode de gouvernance managériale, dont le principal souci est de mettre concrètement les services publics à la disposition des citoyens, à celui de l’entrepreneurialisme. L’entrepreneurialisme se caractérise surtout par la prise de risque, l’innovation, par l’importance qu’il attache au secteur privé, ainsi que par des approches stratégiques favorisant la croissance économique. Cette étude fait le tour des problèmes que l’entrepreneurialisme urbain devra surmonter pour maintenir et renforcer sa légitimité en ce XXIe siècle. En effet, les responsables de la politique de la ville devront répondre à un éventail de plus en plus large de préoccupations sociales, environnementales et culturelles, en même temps qu’économiques.